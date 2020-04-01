Из жизни ушел 59-летний мужчина.

Второй пациент с коронавирусом умер в Московской области

Фото: www.globallookpress.com / Niaid-Rml

Тема:
Эпидемия коронавируса

Второй пациент с COVID-19 умер в Московской области. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Известно, что скончался 59-летний мужчина.

По данным на 1 апреля, на территории России опасным вирусом заражены 2337 человек, что на 500 больше, чем днем ранее.

Первые два случая заражения COVID-19 зафиксированы в Северной Осетии.

Пять человек, у которых был подтвержден диагноз коронавирус, умерли в московской больнице. Все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания.

Мужчина с подтвержденным COVID-19 скончался в Перми. У пациента было также онкологическое заболевание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять станций метро Санкт-Петербурга закроют на вход и на выход с 1 апреля в связи с усилением мер безопасности по борьбе с распространением коронавируса. Еще на восьми станциях будет закрыт один из двух действующих вестибюлей.

По состоянию на утро 1 апреля в России выявлено 2337 случаев заражения COVID-19. Ограничения во время режима самоизоляции введены во многих регионах. 

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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