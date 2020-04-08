В Курганской области из-за снежной бури без света остались тысячи человек
Ветер, скорость которого достигала 25 метров в секунду, сносил буквально все на своем пути.
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Фото, видео: ТАСС/Кожевников Денис, 5-tv.ru
Курганскую область накрыла снежная буря. Мощным порывом сорвало новую крышу у одной из школ. Перевернуты остановочные павильоны, обрушены рекламные щиты. Помяты несколько автомобилей.
На трассе Челябинск — Курган под натиском ветра едва выстояли фуры. Образовалась многокилометровая пробка. Несколько автомобилей оказались в снежном плену. Из сугробов их вызволяла спецтехника.
В Омске из-за непогоды разыгралось настоящее светопредставление. Сразу в нескольких районах города произошло замыкание на линиях электропередачи. Провода сверкали словно бенгальские огни. В результате десятки домов остались без света.
На улицах повалены деревья, светофоры, остановки. С дворца культуры, а также с нескольких многоэтажек сорвало крышу. К счастью, трагедии удалось избежать. По прогнозам синоптиков, сегодня в Омске погода еще напомнит о себе: ожидается ураган и снегопад.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербуржцы массово нарушили режим самоизоляции из-за теплой погоды.
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