Курганскую область накрыла снежная буря. Мощным порывом сорвало новую крышу у одной из школ. Перевернуты остановочные павильоны, обрушены рекламные щиты. Помяты несколько автомобилей.

На трассе Челябинск — Курган под натиском ветра едва выстояли фуры. Образовалась многокилометровая пробка. Несколько автомобилей оказались в снежном плену. Из сугробов их вызволяла спецтехника.

В Омске из-за непогоды разыгралось настоящее светопредставление. Сразу в нескольких районах города произошло замыкание на линиях электропередачи. Провода сверкали словно бенгальские огни. В результате десятки домов остались без света.

На улицах повалены деревья, светофоры, остановки. С дворца культуры, а также с нескольких многоэтажек сорвало крышу. К счастью, трагедии удалось избежать. По прогнозам синоптиков, сегодня в Омске погода еще напомнит о себе: ожидается ураган и снегопад.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербуржцы массово нарушили режим самоизоляции из-за теплой погоды.