Тело второго погибшего найдено на месте пожара в доме престарелых в Москве. Девять человек пострадали, предварительно, отравившись продуктами горения.

5-tv.ru

На месте продолжают работать экстренные службы.

Пожар в подвале дома престарелых на 3-1 Мякининской улице в столице произошел вечером в подвале четырехэтажного здания.