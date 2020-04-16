На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и цифрами указать сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для маленького Дани из Твери. У малыша рак крови. Но препарат стандартной химиотерапии ребенку не подошел. У мальчика развилась сильнейшая аллергия. Продолжать лечение этим методом нельзя, но и прервать процесс — невозможно. Даниилу срочно нужен другой препарат — не зарегистрированный в России.

На курс требуется 12 упаковок, стоимость которых почти шесть миллионов рублей. Вся надежда родителей маленького Дани только на помощь неравнодушных людей.

Наталья Кириллова — о цене спасения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про акцию «День добрых дел» для Зарифы Гоман.