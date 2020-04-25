Какой будет погода в России на майские праздники?
Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, что ждет жителей Петербурга, Москвы, Крыма и Дальнего Востока.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Wolfgang Noack, 5-tv.ru
Погода в Санкт-Петербурге в последние дни апреля будет оставаться прохладной, рассказал 5-tv.ru метеоролог Юрий Куткевич. Однако в первые майские праздники петербуржцев уже ждет некоторое потепление, которое усилится ко Дню победы. При этом жителей Северной столицы не сильно замучают дожди.
«Тому виной глубокий циклон с центром над Баренцевым морем и затоки холодного воздуха в наш регион с севера Скандинавии и из Арктики. Поэтому до конца месяца температура ночью от нуля до плюс двух, а днем 6-8 градусов тепла. Но осадков практически не ожидается. Ветер северных направлений, от слабого до умеренного. В начале мая немного потеплеет: осадков также будет немного, но температура уже будет подниматься в первомайские праздники, а также ко Дню Победы до 9-13 градусов тепла», — рассказал метеоролог.
В столице России вырисовывается похожая картина, но все-таки солнце будет благосклонней, чем в городе на Неве, отметил синоптик.
«В Москве ожидается погода в начале мая примерно такая же, как в Санкт-Петербурге, то есть — температура 9-12 градусов и временами дожди. Но зато позднее температура будет повышаться, и к празднику Победы достигнет 15-18 градусов тепла», — сообщил Куткевич.
И, наконец, в остальной России тоже ожидается потепление. Только для юга страны названые значения будут нетипично низкими для этого времени года, а для Дальнего Востока непривычно высокими.
«В Крыму на юге России температура также около плюс 15, но для этого региона это не очень много. Правда, без осадков. И, наконец, наиболее благоприятная погода ожидается на Дальнем Востоке. Температура там будет подниматься до 18-21 градусов тепла», — заключил метеоролог.
Ранее 5-tv.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет «майская погода».
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