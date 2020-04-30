По словам Анны Бузовой, она имеет предрасположенность к полноте.

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Фото, видео: Instagram @annabuzova

Тема:
Ольга Бузова

Сестра Ольги Бузовой Анна решила продемонстрировать подписчикам, как изменилась за десять лет. Бизнесвумен выложила в свой профиль Instagram архивное фото, где изображена юная девушка с пухлыми щечками.

«Нашла тут архивчик, решила вам показать… Разница между фото — примерно 10 лет и 15 кг. Это к вопросу о том, склонна ли я к полноте. К великому сожалению, очень склонна», — написала Бузова.

Анна также добавила, что никаких операций, как пишут некоторые пользователи, она не делала. Также Бузова-младшая против любых хирургических вмешательств на лицо, если только не существует какие-то явная угроза здоровью.

Таким образом, Анна хотела продемонстрировать подписчикам, что работать над своим телом обязательно нужно, если хочется хорошо выглядеть. Однако для этого понадобится сила воли и немало усилий.

Instagram @annabuzova

Бизнесвумен поинтересовалась у фанатов, какая Аня им нравится больше. Пользователи отметили, что девушка хорошо выглядит на обеих фотографиях, но похвалили звезду за проделанную работу над собой.

«Хорошенькая была, а сейчас еще лучше»;

«Мне нравится любая. Везде своя прелесть, правда же?»;

«Вот, что значит работать над собой, умничка»;

«Крутая мотивация для меня», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Бузова рассказала о своих достижениях в самоизоляции.

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