Авиация провела первую тренировку пролета над Петербургом перед Днем Победы
Военные летчики отрабатывают групповую слетанность, а также выдержку интервала и дистанции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia
Летчики армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) провели первую тренировку торжественного пролета над Дворцовой площадью Петербурга в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В пресс-службе ЗВО отметили, что в мероприятии задействовано 30 самолетов и вертолетов Ленинградской армии. Боевые единицы оперативно-тактической поднялись в воздух с аэродромов в Петрозаводске и в Хотилово Тверской области. Армейская авиация осуществила взлет с аэродрома в петербургском Пушкине.
Строй в процессе тренировки возглавил тяжелый транспортный вертолет Ми-26. За ним в звеньях проследовали многоцелевые Ми-8, а также ударные Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор». После винтокрылых машин пролет осуществили транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.
В рамках следующего этапа мероприятия над Дворцовой площадью прошли многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, а также истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики МиГ-31БМ.
Всего в День Победы совершат линейный пролет над 12 городами дислокации войск Западного военного округа более 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
«Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролет над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — заявил командующий войсками ЗВО, генерал-полковник Александр Журавлев.
Торжественные пролеты состоятся в воздушном пространстве над Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипажи авиации ЗВО пролетят над 12 городами в День Победы.
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