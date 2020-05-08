Уругвай, Эквадор, Мексика: «Смуглянку» поют во всем мире — видео
В честь 75-летия Великой Победы жители разных стран поучаствовали в флешмобе «Песни Победы».
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Фото, видео: ТАСС / Алексей Павлишак
Песня «Смуглянка» звучит со всех уголков планеты. Члены регионального координационного Совета Соотечественников Америки, Новой Зеландии и Австралии в честь 75-летия Великой Победы провели флешмоб «Песни Победы».
Жители разных стран поддержали инициативу организаторов и с удовольствием исполнили популярную композицию. В флешмобе приняли участие россияне, находящиеся в Чили, Перу, Боливии, Колумбии, Венесуэле, Бразилии, Австралии, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме, Мексике, Канаде, Уругвае, Кубе и Аргентине.
Их выступления объединили в один ролик, который организаторы «Песни Победы» разместили на своем YouTube-канале.
4 мая московские спасатели, пожарные, летчики, врачи и водолазы приняли участие во всемирном флешмобе «Победные песни поем все вместе». Видео исполнения композиции «Темная ночь» они поделились на своем YouTube-канале.
5 мая Лев Лещенко предложил всем желающим присоединиться к акции «День Победы на разных языках». Певец обещал исполнить традиционную для праздника песню о Победе вместе со всеми, кто зарегистрируется на сайте pobeda-2020.ru.
Ранее 5-tv.ru писал, что 98-летняя «железная бабушка» записала песню ко Дню Победы.
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