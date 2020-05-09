Росстат подсчитал потери населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны

Годы Второй мировой войны — жуткое и страшное время: море крови, миллионы искалеченных жизней и столько же смертей. До сих пор никто не решался сказать точно, какие потери население Советского Союза понесло от Великой Отечественной.

Однако сегодня специалистам Росстата, после тщательного изучения всех документов, все же удалось назвать эти роковые цифры. Результаты исследования были опубликованы в статистическом сборнике «Великая Отечественная война», выпущенном к 75-й годовщине Великой Победы.

Так, по официальным данным, за годы войны население СССР сократилось более чем на 13 миллионов человек. Если еще в 1941 году насчитывалось свыше 111 миллионов граждан, то по окончании боевых действий осталось лишь 97,6 миллиона.

«Если бы не случилась Великая Отечественная война, то естественный прирост населения составил бы 6,4 миллиона человек», — отмечается в исследовании.

Gks.ru

Также в Росстате выяснили, что в 1941 году в РСФСР было более 14 миллионов детей в возрасте до четырех лет, однако после окончания войны их осталось всего 6,8 миллиона.

В тот же период резко сократилось число мужчин — на 6,1 миллиона человек, а женщин — на 847 тысяч. Таким образом, к 1950 году в среднем по стране на 100 женщин в возрасте до 29 лет приходилось лишь 66 мужчин, что, несомненно, катастрофично для демографии.

В заключение, эксперты Росстата пришли к выводу, что всего за период с 1941 по 1945 годы Советский Союз потерял 26,6 миллиона граждан. Немаловажно, что в этот список входят не только воевавшие на передовой солдаты, но и люди, погибшие ужасной голодной смертью, замученные до изнеможения в концлагерях, а также жертвы бомбежек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия назвала единственного виновника Второй мировой войны.