В российском МИД возмущены попытками США принизить роль СССР в победе над нацизмом. Дипломаты намерены серьезно обсудить этот вопрос с официальными лицами Соединенных Штатов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы», — говорится в заявлении МИД РФ.

Дипломаты подчеркнули, что не смогли обойти вниманием комментарий, размещенный на страницах Белого дома в социальных сетях. В нем победа над гитлеровской Германией приписана исключительно «Америке и Великобритании».

«В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества. Крайне скупыми оказались высказывания на этот счет и официальных представителей США», — отметили в МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что тема сохранения памяти о священном подвиге борцов с фашизмом не должна являть собой проблему в отношениях России и США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова отказалась мириться с заявлением Белого дома о победе над нацизмом.