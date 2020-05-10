Популярный российский юморист Гарик Харламов возмутился информацией, опубликованной Белым домом по поводу Великой Победы над фашизмом. Комик разместил в Instagram пост, в котором раскритиковал позицию администрации Дональда Трампа на этот счет.

«8 мая 1945 года, Америка и Великобритания одержали победу над нацистами. Американский дух всегда победит. В конечном итоге именно так и происходит» — так сказано в публикации Белого дома. И ни слова об СССР!» — высказался звезда в микроблоге.

По словам Гарика Харламова, президент США Дональд Трамп совсем не знает историю. Поэтому юморист предложил американскому лидеру свою помощь, а заодно призвал россиян «завалить» аккаунт Белого дома своими сообщениями.

«С добрым утром, Дональд! Чет ты совсем не знаешь историю. Давай начнем наше обучение с кино, чтоб тебе попроще было. Давайте писать названия наших фильмов о войне вот сюда @whitehouse (страница Белого дома в Instagram — прим. ред.). Поехали!» — написал комик.

Возмущенные позицией Белого дома российские пользователи поддержали Гарика Харламова и, судя по всему, оставили уже не один десяток сообщений в аккаунте администрации американского президента.

«Ну, понеслась!» — прокомментировал ситуацию один из юзеров.

Instagram @garikkharlamov

Ранее 5-tv.ru писал, что по предложению Гарика Харламова россияне совершили «кибератаку» на соцсети Джонни Деппа.