«Понеслась!» — Харламов призвал русских «атаковать» аккаунт Дональда Трампа
Юморист призвал российских пользователей «завалить» аккаунт Белого дома сообщениями об отечественных фильмах про войну.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов, Instagram @garikkharlamov
Популярный российский юморист Гарик Харламов возмутился информацией, опубликованной Белым домом по поводу Великой Победы над фашизмом. Комик разместил в Instagram пост, в котором раскритиковал позицию администрации Дональда Трампа на этот счет.
«8 мая 1945 года, Америка и Великобритания одержали победу над нацистами. Американский дух всегда победит. В конечном итоге именно так и происходит» — так сказано в публикации Белого дома. И ни слова об СССР!» — высказался звезда в микроблоге.
По словам Гарика Харламова, президент США Дональд Трамп совсем не знает историю. Поэтому юморист предложил американскому лидеру свою помощь, а заодно призвал россиян «завалить» аккаунт Белого дома своими сообщениями.
«С добрым утром, Дональд! Чет ты совсем не знаешь историю. Давай начнем наше обучение с кино, чтоб тебе попроще было. Давайте писать названия наших фильмов о войне вот сюда @whitehouse (страница Белого дома в Instagram — прим. ред.). Поехали!» — написал комик.
Возмущенные позицией Белого дома российские пользователи поддержали Гарика Харламова и, судя по всему, оставили уже не один десяток сообщений в аккаунте администрации американского президента.
«Ну, понеслась!» — прокомментировал ситуацию один из юзеров.
Ранее 5-tv.ru писал, что по предложению Гарика Харламова россияне совершили «кибератаку» на соцсети Джонни Деппа.
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