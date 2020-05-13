Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 мая
Число выявленных инфицированных COVID-19 по всему миру — 4 345 570 человек, летальных случаев — 292 916.
Фото: www.globallookpress.com
Погибшие и пострадавшие на 13 мая
Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 4 345 570 человек. Болезнь унесла жизни 292 916 человек. Выздоровели 1 604 982 пациента.
Ситуация в России
Всего в стране зарегистрировано 232 378 случаев инфицирования. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2 120 человек, выздоровели 43 540 человек. Проведено более 5,8 миллиона тестов.
Финансовую помощь из-за коронавируса получат 27 миллионов российских детей. За сутки на портале госуслуг была создана и уже заработала, пусть и со сбоями из-за наплыва, функция подачи заявлений на дополнительные «детские» выплаты, о которых накануне объявил президент
Власти Ставропольского края ослабили введенные из-за распространения коронавируса ограничения: начинают работать промпредприятия, возобновляются межмуниципальные перевозки.
Ситуация в мире
Ряд стран начинает постепенно смягчать ограничительные меры. Так, правительство Новой Зеландии прекратило действие режима чрезвычайного положения, введенного 25 марта из-за распространения коронавируса нового вида, и объявило о начале общенационального переходного периода. В этом островном государстве было выявлено 1 497 случаев заражения коронавирусом. В больницах страны находятся два человека с заболеванием, вызываемым вирусом, еще 72 пациента получают лечение амбулаторно. Вылечились 1 402 человека, умер из-за коронавирусной инфекции 21 заболевший. За последние 48 часов в стране не было обнаружено новых случаев заражения.
Аргентина после 53 дней карантина 12 мая (13 мая мск) ослабила ограничения — впервые с 20 марта в столице страны Буэнос-Айресе свои двери для покупателей открыли многие магазины.
Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) расторгло с американской компанией Panthera Worldwide контракт на поставку десяти миллионов медицинских респираторных масок N95 на сумму 55,5 миллиона долларов.
Также FEMA заявила о запрете применять больницам аппараты искусственной вентиляции легких производства Уральского приборостроительного завода. 12 мая в одной из больниц Петербурга произошла трагедия — в пожаре погибли пять пациентов, находившихся под ИВЛ.
Восьмой самолет с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны РФ прибыл из Италии на подмосковный аэродром Чкаловский. На Апеннинском полуострове наши военные медики лечили больных коронавирусом. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты помогали итальянским военным дезинфицировать пансионаты для пожилых и другие социальные объекты на севере страны. Миссия длилась полтора месяца и завершилась 7 мая. С тех пор самолеты Минобороны совершили восемь обратных рейсов.
Власти Черногории с пятницы 15 мая открывают пляжи, кафе и рестораны и разрешают движение транспорта через всю территорию страны, сообщило правительство.
Индийская фармацевтическая компания Glenmark Pharmaceuticals сообщила о проведении третьей фазы исследования японского противовирусного лекарства «Фавипиравир», известного как «Авиган».
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- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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