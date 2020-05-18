«У меня их уже 30!»: Бузова отчитала Манукяна за плюшевого медведя
Влюбленные разыграли шуточную сценку и показали ее подписчикам в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян разыграли шуточную сценку для подписчиков в Instagram. В коротком видеоролике звезды высмеяли реакцию девушек на мужские подарки.
На кадрах, размещенных в сети, Манукян преподносит поп-диве белого плюшевого медведя. Только вот, вместо радости, музыкант сталкивается с совершенно другими эмоциями.
«Серьезно мишка? Давид, у меня их уже 30! А единорогов 29, надо было единорога дарить!» — кричит исполнительница.
На лице артиста в этот момент можно разглядеть лишь недоумение.
«Когда любимый не угадал с подарком. Девчулечки, а вы любите мягкие игрушки?» — обратилась к пользователям Бузова в комментариях.
Фолловеры признались, что их позабавила ироничная сценка влюбленных. Некоторые, в свою очередь, узнали в них себя.
«Дааааа! Это я! Да! Это с меня списано!»
«Обожаю вас! Очень смешно!»
«Заберите Оскар у Ди Каприо и отдайте им!»
«Девочки такие девочки» — шутили юзеры.
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