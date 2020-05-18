«У меня их уже 30!»: Бузова отчитала Манукяна за плюшевого медведя

Влюбленные разыграли шуточную сценку и показали ее подписчикам в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян разыграли шуточную сценку для подписчиков в Instagram. В коротком видеоролике звезды высмеяли реакцию девушек на мужские подарки.

На кадрах, размещенных в сети, Манукян преподносит поп-диве белого плюшевого медведя. Только вот, вместо радости, музыкант сталкивается с совершенно другими эмоциями.

«Серьезно мишка? Давид, у меня их уже 30! А единорогов 29, надо было единорога дарить!» — кричит исполнительница.

На лице артиста в этот момент можно разглядеть лишь недоумение.

«Когда любимый не угадал с подарком. Девчулечки, а вы любите мягкие игрушки?» — обратилась к пользователям Бузова в комментариях.

Фолловеры признались, что их позабавила ироничная сценка влюбленных. Некоторые, в свою очередь, узнали в них себя.

«Дааааа! Это я! Да! Это с меня списано!»

«Обожаю вас! Очень смешно!»

«Заберите Оскар у Ди Каприо и отдайте им!»

«Девочки такие девочки» — шутили юзеры.

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