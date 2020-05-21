Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 21 мая

Погибшие и пострадавшие на 21 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 5 092 639 человек. Болезнь унесла жизни 329 922 человек. Выздоровели 2 026 235 пациентов.

Ситуация в России

В регионы продолжает пребывать помощь для борьбы с коронавирусом.

В Дагестан прилетели врачи из федеральных медицинских центров. Они будут консультировать и пациентов, и местных инфекционистов, а так же оказывать помощь в лечении зараженных. В республике готовят больницы и разворачивают мобильные госпитали.

Один из них военнослужащие сводного отряда Минобороны возвели в Красноярском крае. Он рассчитан на две тысячи койко-мест, и уже полностью готов к приему инфицированных. Ожидается, что его первыми пациентами станут работники золотодобывающего предприятия, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.

Усложняется обстановка и в Чечне, за несколько дней число инфицированных там увеличилось почти вдвое. Сейчас их уже — 92 человека. Чтобы не допустить распространения вируса, власти на период празднования Ураза-байрама, полностью запретили передвижение по республике.

COVID-19 диагностировали и у министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева, эту информацию уже подтвердили в пресс-службе ведомства. Лечение он проходит дома.

Масочный режим ввели на судостроительном заводе Севмаш в Северодвинске. До этого в Архангельской области зафиксировали вспышку заболевания коронавирусом среди жителей градообразующих предприятий.

В Петербурге результатов теста на коронавирус ожидает экипаж сухогруза «Невский 39», который пришел из Онежского озера. До этого диагноз подтвердился у механика. Его уже госпитализировали. Остальные члены экипажа остаются на борту в самоизоляции, однако владелец требует освободить сухогруз немедленно.

Ситуация в мире

Новым очагом распространения COVID-19 может стать Латинская Америка. Об этом сообщают немецкие СМИ. За последнее время в Эквадоре число умерших возросло в пять раз. Городу Гуаякиль предрекают статус «второго Нью-Йорка».

Но самая тревожная статистика в Бразилии. Сдержать распространение инфекции там пока никак не могут. В стране от коронавируса скончались около 17 тысяч человек, а заболевших — уже больше четверти миллиона. Врачи прогнозируют резкое ухудшение обстановки.

В США уже заявили о готовности оказать финансовую помощь. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон выделил 200 миллионов долларов Венесуэле. Но оговорился, что отправят деньги кое-кому. Учитывая напряженные отношения с президентом Мадуро, помощь, скорее всего предназначена оппозиции.

В самих Штатах уже начали отслеживать контакты зараженных COVID-19 при помощи технологий Apple и Google. В обновленные операционные системы встроена программа мониторинга. Приложения одобрили власти сразу трех штатов: Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины. А во Флориде, между тем, уволили создательницу системы мониторинга данных по коронавирусу. Об этом пишет USA Today. В интервью чиновница сказала, что причиной стал ее отказ занижать статистику по числу инфицированных.

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