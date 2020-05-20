Самый холодный день месяца: 21 мая в Москве ожидается снег
В центре погоды «Фобос» рассказали, что в столице температура воздуха днем поднимется лишь до плюс 8-10 градусов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Dr. Wilfried Bahnmüller
Выпадение аномального количества осадков прогнозируется в столице 21 мая. По данным центра погоды «Фобос», температура воздуха в Москве и Московской области днем поднимется лишь до плюс 8-10 градусов.
«Это будет самый холодный день текущего мая. Такие температурные показатели приходятся по климату на первую декаду апреля, то есть по климату москвичи будут отброшены на 1,5 месяца назад», — цитирует сообщение синоптиков «Агентство Москва».
Метеорологи подчеркивают, что осадки такой интенсивности случаются в столичном регионе в этот день лишь однажды в четверть века.
Уже сегодня непогода вовсю бушует в Москве. В сети начали появляться эпичные видеоролики, под кодовым названием «Московский апокалипсис». В этот теплый майский вечер на столицу обрушился циклон, принесший с собой холод, серость, промозглый ливень и даже град невиданных размеров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Китай и Мексику также обрушился «коронавирусный град».
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