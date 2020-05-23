ЧП произошло в отделении на Земляном Валу.

Один человек находится в заложниках в банке в центре Москвы

Фото: www.globallookpress.com

Как стало известно 5-tv.ru, один человек находится в заложниках в банке в центре Москвы. Предварительно, четыре сотрудника банка смогли выйти из помещения через черный ход.

Полиция оцепила отделение финансового учреждения на улице Земляной вал. Сообщается, что он якобы угрожает взрывом.

Информация уточняется.

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