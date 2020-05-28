Заморозки и ураганы: непогода обрушится на уральские регионы
В Свердловской, Курганской, Тюменской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе ожидается низкая температура.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/incekb; 5-tv.ru
Хакасия приходит в себя после мощного шторма. Накануне в республике ураган валил деревья и фонарные столбы. Срывал крыши с домов, сметал жилые постройки. В заповеднике "Хакасский" практически полностью уничтожена туристическая база. Лишь, по счастливой случайности, никто не пострадал.
Сейчас в ожидании нового удара стихии сразу несколько российских регионов. В том числе Свердловская область, которая еще не успела прийти в себя после разрушительного урагана, который обрушился в начале недели. Сильный ветер и ливни сегодня прогнозируют также в Курганской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.
В то же время в Красноярском крае сегодня ожидают заморозки. Аномальную жару сменит минусовая температура. Холодная погода ожидается и в Европейской части России. По прогнозам синоптиков, в первый день лета столбики термометров в ряде областей опустятся сразу на 9 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный ураган в Кемеровской области полностью разрушил деревню — это село Константиновка.
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