Мама возлюбленного Бузовой переболела коронавирусом

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Алина Потёмкина
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Блогер DAVA рассказал, что легкие его мамы были заражены на 40%, но она справилась с инфекцией.

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Фото, видео: Instagram @dava_mb

Тема:
Ольга Бузова

Блогер Давид Манукян, больше известный как DAVA, огорошил фанатов новостью: его мама переболела коронавирусом. О ее выздоровлении он сообщил подписчикам в Instagram.

«Мамочка поборола коронавирус. Долгое время не хотел говорить об этом… Это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим. Заражение дошло до 40% легких, но мы побороли эту болезнь. Сейчас мамочка поправилась, две недели после этого была в карантине и сегодня ее официально „выпустили на свободу“. Берегите себя и близких, родные», — написал возлюбленный Ольги Бузовой.

Instagram @dava_mb

Поклонники выразили беспокойство здоровьем самого блогера. Также некоторые просили его описать симптомы, которые были у его мамы, так как рассказы тех, кто перенес инфекцию, очень отличаются.

«Здоровья! Расскажите подробнее, какие симптомы и как протекает болезнь»

«Но если на самом дели были вы заражены, то берегите себя», — переживают фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Давид Манукян похвастался машиной за десять миллионов рублей.

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