Почему Никас Сафронов не поверил в рассказы «голодающих» артистов

|
Валентин Черников
100

На время пандемии художник почти лишился доходов, но продолжил заниматься благотворительностью.

Почему Никас Сафронов не поверил в рассказы «голодающих» артистов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жалобы артистов на нехватку средств к существованию в период пандемии удивили Никаса Сафронова, пишет сайт Дни.ру. Художник отметил, что читал в сети о коллегах по шоу-бизнесу, которым не хватает на жизнь.

По словам знаменитости, ключевую роль в этом вопросе играет формулировка: они не могут жить, как жили до самоизоляции, или не могут выжить? Если лишения звезд заключаются в невозможности шиковать, то с этим придется смириться — больших доходов им пока не видать.

Однако никто из селебрити не оказался на грани нищеты, уверен Сафронов. У всех добившихся успехов артистов должны быть накопления, ведь их гонорары позволяли откладывать на черный день.

В свое время художник сделал то же самое, и теперь не страдает от потери заработка. Сегодня у него есть средства, которые ему даже удается жертвовать на благотворительность. Живописец считает своим долгом материально помогать тем, кому приходится хуже. Уроженец Ульяновска в последние месяцы купил и передал аппарат ИВЛ для местной детской инфекционной больницы, финансово поддержал городскую церковь Святой Анны, продолжает помогать деньгами студентам в Ульяновском университете, где преподает, и художественному училищу имени Грекова, которое окончил сам.

Ранее продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин заявил, что во время пандемии коронавируса артисты оказались «в чудовищной ситуации». По его словам даже звезды из «первой десятки» сейчас «проедают то, что удалось в свое время скопить». На жалобы Пригожина в свойственной ему манере откликнулся Сергей Шнуров, написав ироничное стихотворение, в котором призвал скинуться на еду «нуждающимся» знаменитостям. Между ними разгорелся конфликт. Не поддержали продюсера и другие коллеги по цеху.

Ранее 5-tv.ru писал, что Куклачев удивлен жалобами звезд на безденежье.

Тема:
Эпидемия коронавируса
29 мая
Попова: заболеваемость коронавирусом идет на «уверенное снижение»
29 мая
Когда анонсирован третий этап смягчения ограничений в Москве?
29 мая
Симптомами COVID-19 могут быть семь видов сыпи
29 мая
«Семью надо кормить»: звезда сериала «Мажор» о смене профессии из-за COVID-19
29 мая
Гимнастика для ума: новые правила для кинотеатров утверждены в России
29 мая
Минздрав утвердил классификацию причин смертности при COVID-19
29 мая
Режим «безопасного поведения» смягчат в Петербурге с 1 июня. Что разрешат?
28 мая
Паркам — да, салонам — нет. Как ослабят режим самоизоляции в Подмосковье?
28 мая
Власти Москвы запустили интерактивную карту прогулок
28 мая
Холод или жара? Как погода влияет на распространение коронавируса— отвечает врач

Читайте также

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Три месяца, в которые рождаются самые красивые мальчики

Последние новости

20:27
Путин подписал указ о проведении Парада Победы и салюта 24 июня
20:26
Попова: заболеваемость коронавирусом идет на «уверенное снижение»
20:16
Алексей Воробьев вместе с Малковичем и Кудроу снялся в сериале от Netflix
20:04
Голикова: темпы прироста инфицированных COVID-19 в РФ снизились почти в 12 раз
19:51
Найди одно отличие: Волочкова в костюме с экстремальным декольте выложила загадочное фото
19:38
Почему Никас Сафронов не поверил в рассказы «голодающих» артистов

Сейчас читают

Школа Волочковой: ТОП-5 лучших шпагатов от российских звезд
Заморозки и ураганы: непогода обрушится на уральские регионы
Тест: Угадайте советскую комедию по одному кадру

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок