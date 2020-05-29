Почему Никас Сафронов не поверил в рассказы «голодающих» артистов

Жалобы артистов на нехватку средств к существованию в период пандемии удивили Никаса Сафронова, пишет сайт Дни.ру. Художник отметил, что читал в сети о коллегах по шоу-бизнесу, которым не хватает на жизнь.

По словам знаменитости, ключевую роль в этом вопросе играет формулировка: они не могут жить, как жили до самоизоляции, или не могут выжить? Если лишения звезд заключаются в невозможности шиковать, то с этим придется смириться — больших доходов им пока не видать.

Однако никто из селебрити не оказался на грани нищеты, уверен Сафронов. У всех добившихся успехов артистов должны быть накопления, ведь их гонорары позволяли откладывать на черный день.

В свое время художник сделал то же самое, и теперь не страдает от потери заработка. Сегодня у него есть средства, которые ему даже удается жертвовать на благотворительность. Живописец считает своим долгом материально помогать тем, кому приходится хуже. Уроженец Ульяновска в последние месяцы купил и передал аппарат ИВЛ для местной детской инфекционной больницы, финансово поддержал городскую церковь Святой Анны, продолжает помогать деньгами студентам в Ульяновском университете, где преподает, и художественному училищу имени Грекова, которое окончил сам.

Ранее продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин заявил, что во время пандемии коронавируса артисты оказались «в чудовищной ситуации». По его словам даже звезды из «первой десятки» сейчас «проедают то, что удалось в свое время скопить». На жалобы Пригожина в свойственной ему манере откликнулся Сергей Шнуров, написав ироничное стихотворение, в котором призвал скинуться на еду «нуждающимся» знаменитостям. Между ними разгорелся конфликт. Не поддержали продюсера и другие коллеги по цеху.

Ранее 5-tv.ru писал, что Куклачев удивлен жалобами звезд на безденежье.