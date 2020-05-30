Экс-канцлер Германии высказался за пересмотр санкций в условиях пандемии

Вопрос санкций в условиях пандемии коронавируса следовало бы пересмотреть. Такое мнение высказал в интервью ТАСС бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер. Он заметил, что российская экономика нуждается в стимулировании, несмотря на ряд правильных мер поддержки, запущенных правительством РФ.

«В такой ситуации на мировом рынке, когда речь идет о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции — это действительно совершенно ошибочный путь. <…> Сейчас можно заметить наличие слабых мест в системе здравоохранения. Я думаю, что президент и правительство (России — Прим. ред.) позаботятся о том, чтобы как можно скорее устранить их. Но еще раз вернусь назад: в нынешней ситуации следует в любом случае пересмотреть санкции», — подчеркнул экс-канцлер ФРГ.

Коснулся политик и темы сотрудничества в энергетической области между Германией и Россией. По его мнению, несмотря на сложности с завершением строительства газопровода «Северный поток — 2», Берлин не сомневается в том, что Москва сможет организовать бесперебойные поставки голубого топлива в Европу.

«Я хочу лишь напомнить о том, что даже во времена холодной войны существовало тесное сотрудничество в газовом секторе между тогдашним СССР и Западной Германией. Мы помним о знаменитой сделке „газ — трубы“, которую впоследствии осуществил Гельмут Шмидт, в том числе несмотря на противодействие американской стороны. И помним, что отношения поставок стабильны, никогда у нас не было причин сомневаться в готовности и пунктуальности российских, раньше советских, поставок. Это сохраняется», — заверил Шредер.

Напомним, что газопровод «Северный поток — 2» строится по дну Балтийского моря от России к Германии. Он будет служить для прямых поставок газа в страны Европы. Против строительства жестко выступают США, Польша, Украина и прибалтийские республики, остальные страны в целом поддерживают проект. Как писал ранее 5-tv.ru, Вашингтон грозит новыми санкциями против «Северного потока — 2». Разногласия в отношении газопровода есть у действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа. Накануне они поспорили из-за российского проекта в телефонном разговоре.