Какую погоду ждать в июне — прогноз Гидрометцентра

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Валентин Черников
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Главный метеоролог страны Роман Вильфанд указал «очаги жары» в этом месяце.

Какую погоду ждать в июне — прогноз Гидрометцентра

Фото: ТАСС / TATYANA ZENKOVICH

Тема:
Погода

Июньская температура воздуха в большей части России будет соответствовать норме. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам главного метеоролога страны, «очагами жаркой погоды» станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. Небольшое отклонение от нормы ожидается на территориях к Западу от Москвы: Смоленская, Брянская, Тверская области.

Для Европейской территории страны первый месяц лета начнется с «арктической свежести». На пять-шесть градусов ниже привычных температурных показателей ожидается со 2 июня. В то же время далее прогнозируется несколько жарких периодов, когда температура воздуха повысится на пять-шесть градусов выше июньской нормы.

По данным Гидрометцентра, избыток осадков ожидается в Калининградской области, Крыму, Краснодарском крае, на Таймыре и Тихоокеанском побережье России. Дефицит осадков прогнозируется в Хакасии, Туве, Забайкальском крае, Амурской области и на севере Якутии.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный ливень обрушился на Москву.

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