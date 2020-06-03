Когда настоящее лето вернется в Москву? — прогноз метеорологов

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Карина Бернтгольц
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда можно ждать повышения температуры.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Andrey Arkusha, Андрей Аркуша, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда москвичам можно ждать потепления. По его словам, «настоящее лето» в российскую столицу вернется 4 июня. В этот день, как отметил метеоролог, температура поднимется до 22 градусов, а к 7 июня достигнет уже 25 градусов.

«Прямо как в присказке, после дождичка в четверг к нам приходит настоящее и долгожданное лето. Температура будет 20–22 градуса. В субботу температура еще повысится», — цитирует специалиста ТАСС.

Вильфанд добавил, что температурный фон на этой неделе в целом будет на несколько градусов выше нормы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оранжевый уровень погодной опасности объявлен сегодня в десятке регионов России. От Крыма до Чукотки — сплошные грозы, ливни и ураганный ветер.

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