В Гидрометцентре рассказали о «сумасшедшей» жаре на следующей неделе в Москве

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Ниса Мурзанаева
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Уже в понедельник и вторник температура повысится до 23-28 градусов тепла.

В Гидрометцентре рассказали о «сумасшедшей» жаре на следующей неделе в Москве

Фото: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный

Тема:
Погода

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд утверждает, что в середине следующей недели температура воздуха в столице может подняться выше отметки в 30 градусов. По мнению метеоролога — это «сумасшедшая» температура.

«Если посмотрите на наш сайт, то вы увидите 26-31 градус в среду. Это сумасшедшая температура, конечно. Но пока что это предварительно», — цитирует синоптика ТАСС.

Роман Вильфанд подчеркнул, что несмотря на высокую вероятность жаркой погоды в Москве на следующей неделе, точный прогноз можно составить только на пять-шесть суток.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве температура воздуха составит +19-21 градус, в субботу повысится до +22-24 градуса, а в воскресенье — до 25-27 градусов тепла. В следующие понедельник и вторник в столице ожидается +23-28 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать в июне.

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