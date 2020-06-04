На Северном Кавказе устраняют последствия мощного урагана

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Обрушившийся на северо-кавказские республики шторм оставил без крыши над головой сотни человек, тысячи остались без света. Люди готовятся ко второму удару стихии.

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Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru

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Погода

На регионы Северного Кавказа обрушился мощный ураган. Он вырывал с корнем деревья, разрушил дома и даже раскачал горы. Есть погибший, десятки пострадавших в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Сотни человек лишились крыши над головой. Тысячи остались без света. Но это не финал.

Корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов о том, что еще ждет регион. Подробности в репортаже.

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