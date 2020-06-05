Аномалии лета 2020: какие сюрпризы приготовила погода

В Рязанской области из берегов вышли сразу две реки. Вода подтопила мосты и залила дачные участки. К десяткам домов добраться можно разве, что вплавь.

Набирает силу паводок в Мурманской области — в Кольском районе объявлен режим ЧС. Уровень воды в реке Кола угрожает поселку, где проживают около двух тысяч человек.

По данным всемирной метеорологической организации, это лето будет аномально жарким на большей части планеты. В рапорте особо отмечены тропики, где рост температуры поверхности мирового океана станет критическим. А это значит — циклоны, цунами, вспышки так называемой смертельной влажной жары.

Опытные климатологи признаются, долгосрочные прогнозы — это миф, потому что в лучшем случае — счет идет на часы, а этого недостаточно, чтобы спастись от глобальных стихийных явлений.

О том, что стало причиной расшатывания климатической системы — Елена Норкунайте.