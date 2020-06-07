На Россию идет аномальная жара. Как правильно питаться и заниматься спортом

Синоптики обещают в ближайшие дни температурные рекорды на европейской части России. В Московском регионе, где последний теплый день с температурой воздуха выше 24 градусов был три недели назад, в воскресенье воздух прогреется до 28 градусов, что превышает климатическую норму на шесть градусов.

При этом резкое потепление местами будет сопровождаться дождями и грозами, а значит и повышенной влажностью. Как пережить жару без ущерба для здоровья, разумно распределить физические нагрузки и правильно питаться, «Известия» расспросили специалистов.

По словам эксперта Лиги здоровья нации, кардиолога Мехмана Мамедова, длительная самоизоляция из-за коронавируса не могла не сказаться негативно на здоровье людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями, однако и в жару им лучше оставаться дома.

«В первую очередь страдают люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, а также те, у кого есть нарушения опорно-двигательной системы, ревматические заболевания», — рассказал Мамедов.

По словам врача, в жару нужно регулярно помещение, почаще принимать душ, а в периоды, когда жара спадает, совершать прогулки.

Правильное питание

В жаркую погоду легко перегреться, что ведет к большой потере жидкости в организме, а следовательно, к сгущению крови, констатирует врач-диетолог Марина Аплетаева. Она рекомендует отказаться в период жары от алкоголя, напитков с высоким содержанием сахара и жирной пищи.

«Лучше меньше употреблять мясных продуктов. Они очень долго перевариваются, а в жару метаболизм замедляется. Но лучше не употреблять тяжелые сорта мяса. Говядина, свинина и баранина перевариваются до пяти часов и могут усугублять проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также вызывать отравление организма», — пояснила специалист.

По словам диетолога, в жаркий день лучше выбрать на обед птицу, рыбу или морепродукты с гарниром из свежих овощей и зелени. Хорошо также съесть холодный овощной суп — свекольник или окрошку. Вот только колбасу в рецепте специалист советует заменить нежирным мясом птицы. А кроме того, необходимо пить как можно больше простой воды, чтобы не допустить обезвоживания организма. Подойдут также зеленый или травяные чаи, а вот употребление кофе стоит ограничить одной-двумя чашками в день.

И конечно, летом нужно есть побольше свежих фруктов и ягод, а вот про жирные сладкие лучше забыть до зимы.

Физические нагрузки

К занятиям спортом в жаркую погоду нужно подходить разумно, особенно после длительного периода самоизоляции, отмечает врач, специалист по бегу Алексей Лютых.

«Если заняться бегом резко, то сверхнагрузки ни к чему хорошему не приведут. Начинать нужно постепенно. Прежде всего, определившись с удобной обувью и выбирая мягкий грунт. Лучше всего бегать в утренние часы: в это время выше уровень гормонов и лучше адаптация. Вечерний бег для неподготовленного человека может привести к нарушению сна», — рекомендует эксперт.

Увлекаться интенсивным бегом в жару не стоит, двигаться следует медленно, но регулярно. Новичкам после первой пробежки лучше сделать перерыв в две-три недели, чтобы организм адаптировался к бегу.

Для пожилых и людей с избыточным весом или хроническими заболеваниями хорошей альтернативой бегу может стать регулярная интенсивная ходьба. При этом, по словам Лютых, ключевым словом является не «интенсивность», а «регулярность».

«Можно начинать с ходьбы с палками — это отличный вид физической активности. Летом солнце встает очень рано, и если вы занимаетесь интенсивным бегом в жаркую погоду, то лучше взять с собой небольшую бутылку воды. Для малых нагрузок это не обязательно», — заключил врач.

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