Сергей Гармаш был замечен на месте ДТП с Михаилом Ефремовым в Москве

Сергей Гармаш был замечен на месте ДТП с участием коллеги по цеху Михаила Ефремова на Смоленской площади.

Как стало известно 5-tv.ru, Гармаш проезжал мимо и, увидев серьезную аварию, принял решение остановиться. Побыв некоторое время на месте ДТП, он сел в свой автомобиль и уехал.

В ряде СМИ прошла информация, что он приехал, чтобы поддержать Ефремова. Однако, она не нашла подтверждения.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Михаил Ефремов, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем. Водитель последнего госпитализирован в тяжелом состоянии. Ефремов в настоящее время задержан и доставлен на медицинское освидетельствование.