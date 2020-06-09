Сергей Гармаш был замечен на месте ДТП с Михаилом Ефремовым в Москве

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Светлана Шевченко
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Ранее заслуженный артист РФ в, предварительно, состоянии алкогольного опьянения вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

Сергей Гармаш был замечен на месте ДТП с Михаилом Ефремовым в Москве

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Сергей Гармаш был замечен на месте ДТП с участием коллеги по цеху Михаила Ефремова на Смоленской площади.

Как стало известно 5-tv.ru, Гармаш проезжал мимо и, увидев серьезную аварию, принял решение остановиться. Побыв некоторое время на месте ДТП, он сел в свой автомобиль и уехал.

В ряде СМИ прошла информация, что он приехал, чтобы поддержать Ефремова. Однако, она не нашла подтверждения.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Михаил Ефремов, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем. Водитель последнего госпитализирован в тяжелом состоянии. Ефремов в настоящее время задержан и доставлен на медицинское освидетельствование.

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