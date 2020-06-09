«Миша, что же ты такой дурак!» — Бледанс об аварии, которую устроил Ефремов

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Валентин Черников
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Актрису шокировала новость о страшном ДТП со смертельным исходом по вине актера.

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Фото, видео: Instagram @bledans; ТАСС / Красильников Станислав

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Новость о «пьяном» ДТП Михаиха Ефремова со смертельным исходом шокировала его коллегу Эвелину Бледанс. Актриса и телеведущая отреагировала на сообщение в Instagram, осудив поступок виновника аварии.

«Я очень ценю Мишин талант, но не понимаю, зачем в таком состоянии садиться за руль. Как думаете, какой будет исход, для всеми любимого артиста? Только что сообщили, что человек из той машины скончался в „Склифе“ от травм. Миша, что же ты такой дурак!» — не сдержала эмоций Бледанс.

Instagram @bledans

ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова может быть переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП.

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