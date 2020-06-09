«Он не избежит наказания»: сын и племянник погибшего в ДТП о Ефремове

Сын и племянник погибшего в «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий и Андрей Захаровы выразили надежду, что виновник аварии ответит по всей строгости, без учета его предыдущих регалий.

«Чтобы меньше таких случаев было, чтобы люди пьяными за руль не садились, независимо от того, кто он — заслуженный, незаслуженный… Жизнь каждого человека священна. Поэтому да, наказание предусмотренное законом. Человека уже не вернешь, к сожалению», — прокомментировал Андрей.

Из разговора с журналистами родственники узнали, что Ефремов признал вину в произошедшей трагедии. Однако этот факт не стал ни для кого утешением.

«Трудно было не признать вину… не понимаю людей, у которых достаточно денег, чтобы вызвать такси и в пьяном виде не садиться за руль. Думаю, что он не избежит наказания. В противном случае можно будет всем садиться пьяным за руль и делать, что угодно», — сказал племянник погибшего.

По словам сына, в последний раз он виделся с отцом накануне трагедии. Тот приезжал в деревню к 88-летней матери, чтобы, как обычно, помочь ей с продуктами, лекарствами и деньгами. После этого он вернулся в Москву, куда ездит на заработки.

Узнавшие о ДТП сын и племянник до последнего надеялись, что их близкий выживет. Однако уже на месте аварии родственники увидели повреждения его автомобиля и поняли, что спасти его невозможно. Родственникам он запомнился добрым, любящим, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь всем, включая соседей и не самых близких знакомых.

«К нам пока не пришло осознание, что это произошло. Хотелось бы проснуться, и чтобы этого ничего не было», — добавил Андрей Захаров.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади.

Иномарка актера вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказала вдова погибшего в страшном ДТП с Ефремовым.