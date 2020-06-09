Дождь с градом обрушились на Петербург после 32 градусной жары

Неожиданный сюрприз преподнесла погода Санкт-Петербургу 9 июня. После 32 градусной жары на южные районы города обрушились снег и град. При этом, как заметили очевидцы, размеры некоторых градин настолько велики, что выбивают стекла из автомобилей.

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Очевидцы делятся шокирующими кадрами в соцсетях, на которых видно, что на Петербург обрушился настоящий снегопад из града. По словам пользователей, погода испугала даже домашних животных, которые пытаются спрятаться от дождя в доме.

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Вместе с тем, в «Водоканале» предупредили жителей города о том, что в ближайшее время в городе вероятны потопов и подтопления на улицах из-за сильного дождя, пишет Мойка78.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Благовещенск обрушились тропические ливни.