«Арктическое вторжение» надвигается на Россию — Гидрометцентр
По словам директора учреждения Дмитрия Киктева, погода окажется под влиянием воздушных потоков с Северного ледовитого океана.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
Директор Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев в беседе с 5-tv.ru предупредил об «арктическом вторжении». По его словам, погода в Москве и Петербурге в ближайшие дни достаточно быстро изменится. Главный синоптик отметил, что ситуация вызвана влиянием воздушных масс с Северного ледовитого океана.
«Это связано с тем, что на нас оказывают влияние воздушные потоки северной составляющей с Северного ледовитого океана, так как мы находимся на восточной и юго-восточной периферии антициклона скандинавского. В передней части антициклона идет вынос холодного воздуха и этим будет связано прохождение атмосферного фронта 12 числа. Завтра он будет находиться еще на полпути — между Питером и Москвой, а послезавтра уже придет к нам (в столицу — Прим.ред.)», — сказал Дмитрий Киктев.
Специалист добавил, что аналогичная ситуация будет развиваться и на севере европейской части страны. Холодное вторжение с севера идет на юг и будет относительно недолгим. Уже в начале следующей недели ожидается потепление.
12 июня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Будет идти дождь, местами сильный, возможна гроза. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов. В пятницу днем в столице синоптики обещают дожди и грозы, ветер порывами до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до +23…+25 градусов.
13 июня ночная температура в Москве не превысит +15 градусов. В дневные часы осадки практически прекратятся. Местами возможен небольшой дождь, температура воздуха +17…+19.
В воскресенье, 14 июня, ночью в столице +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус, небольшая облачность без осадков.
В Петербурге 11 июня воздух прогреется максимум до +20 градусов, возможны ливни. 12 июня скандинавский антициклон рассеет облака, осадки прекратятся. Температура воздуха +21 градус.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый летний ливень затопил Петербург.
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