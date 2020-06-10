«Арктическое вторжение» надвигается на Россию — Гидрометцентр

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Василий Заика
Эксклюзив 99

По словам директора учреждения Дмитрия Киктева, погода окажется под влиянием воздушных потоков с Северного ледовитого океана.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

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Погода

Директор Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев в беседе с 5-tv.ru предупредил об «арктическом вторжении». По его словам, погода в Москве и Петербурге в ближайшие дни достаточно быстро изменится. Главный синоптик отметил, что ситуация вызвана влиянием воздушных масс с Северного ледовитого океана.

«Это связано с тем, что на нас оказывают влияние воздушные потоки северной составляющей с Северного ледовитого океана, так как мы находимся на восточной и юго-восточной периферии антициклона скандинавского. В передней части антициклона идет вынос холодного воздуха и этим будет связано прохождение атмосферного фронта 12 числа. Завтра он будет находиться еще на полпути — между Питером и Москвой, а послезавтра уже придет к нам (в столицу — Прим.ред.)», — сказал Дмитрий Киктев.

Специалист добавил, что аналогичная ситуация будет развиваться и на севере европейской части страны. Холодное вторжение с севера идет на юг и будет относительно недолгим. Уже в начале следующей недели ожидается потепление.

12 июня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Будет идти дождь, местами сильный, возможна гроза. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов. В пятницу днем в столице синоптики обещают дожди и грозы, ветер порывами до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до +23…+25 градусов.

13 июня ночная температура в Москве не превысит +15 градусов. В дневные часы осадки практически прекратятся. Местами возможен небольшой дождь, температура воздуха +17…+19.

В воскресенье, 14 июня, ночью в столице +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус, небольшая облачность без осадков.

В Петербурге 11 июня воздух прогреется максимум до +20 градусов, возможны ливни. 12 июня скандинавский антициклон рассеет облака, осадки прекратятся. Температура воздуха +21 градус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый летний ливень затопил Петербург.

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