На Пятом канале акция «День добрых дел» для Анфиы Специальной

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Диагноз девочки — крупноклеточная лимфома. Сейчас Анфиса уже не может ходить. Помочь ей может только лечение специальным инновационным препаратом.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для Анфисы. Диагноз девочки — крупноклеточная лимфома. Все возможные методы борьбы с онкологией не дали результата — болезнь с каждым разом возвращается, сейчас Анфиса уже не может ходить. Помочь может только лечение специальным инновационным препаратом. После первой же процедуры ребенку стало легче......

Но для полного выздоровления — девочке нужно пройти годовой курс терапии — его стоимость почти 900 тысяч рублей. Для Анфисы — это единственный шанс на спасение. О том, как помочь — Ян Воскрсеснский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Дне добрых дел» для Мии Козыревой.

Тема:
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