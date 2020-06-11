На Пятом канале акция «День добрых дел» для Анфиы Специальной
Диагноз девочки — крупноклеточная лимфома. Сейчас Анфиса уже не может ходить. Помочь ей может только лечение специальным инновационным препаратом.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для Анфисы. Диагноз девочки — крупноклеточная лимфома. Все возможные методы борьбы с онкологией не дали результата — болезнь с каждым разом возвращается, сейчас Анфиса уже не может ходить. Помочь может только лечение специальным инновационным препаратом. После первой же процедуры ребенку стало легче......
Но для полного выздоровления — девочке нужно пройти годовой курс терапии — его стоимость почти 900 тысяч рублей. Для Анфисы — это единственный шанс на спасение. О том, как помочь — Ян Воскрсеснский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Дне добрых дел» для Мии Козыревой.
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