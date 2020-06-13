Звездный адвокат Сергей Жорин высказал свое мнение о видеообращении заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, опубликованного на YouTube-канале «Гражданин поэт» 12 июня. В ролике, продолжающемся почти две минуты, звезда отечественного кинематографа приносит извинения семье погибшего в московской аварии Сергея Захарова за то, что сел в состоянии алкогольно опьянения за руль.

Как видеообращение Ефремова повлияет на ход дела?

По мнению Жорина, обращение актера можно оценить двояко. С одной стороны, возможно, оно сможет отчасти погасить общественное негодование, вызванное безрассудством Ефремова, из-за пьяной езды которого погиб человек и семья осталась без кормильца. С другой стороны, подобную видеозапись контролирующие органы могут оценить как нарушение режима домашнего ареста, предписанного судом.

Юрист напомнил, что данная мера пресечения подразумевает запрет на пользование интернетом и мобильной связью, который, вероятно, артист мог нарушить, записав ролик для YouTube и выложив его в сети. Если ФСИН подтвердит факт нарушения, в отношении Ефремова могут быть избраны более строгие меры.

«Меня, например, как адвоката, насторожило и привлекло немного другое: а не является ли это видеообращение нарушением ограничений по мере пресечения? Если правильно понял, он записал это видео и выложил его на YouTube, а, насколько мне известно, при определении меры пресечения ему запретили пользоваться интернетом, мобильной связью и так далее. Здесь возникают обоснованные вопросы: а не нарушил ли он таким образом меру пресечения? И если нарушил, то ее могут как раз изменить с домашнего ареста на стражу. Видеообращение может повлиять на ход дела негативно, если контролирующие органы посчитают это как нарушение меры пресечения, тогда она может быть суровой», — пояснил Жорин.

Искренен ли был Ефремов в своих извинениях?

Звездный адвокат отметил, что, вероятнее всего, при обращении к семье погибшего Ефремов частично подключил свои актерские навыки, однако, несмотря на это, нельзя сказать, что артист был неискренним в своих извинениях. Правозащитник полагает, что звезда действительно раскаялся.

«Я думаю, что часть определенной актерской игры, конечно же, есть, но это не исключает искренность в части того, что он сказал. На мой взгляд, немножко перебор с фразами „нет больше Ефремова“ и ряд других моментов, но в целом посыл понятен: это извинения. Я думаю, с точки зрения извинений он искренне их принес», — выразил свое мнение Жорин.

Примут ли родственники погибшего раскаяние и помощь от Ефремова?

Отвечая на вопрос о принятии родственниками погибшего денежной помощи от Ефремова, Жорин отметил, что не владеет точной информацией на этот счет, поскольку с ними не общался. Тем не менее, адвокат считает, что предложение актера о финансовой поддержки семьи следует скорее оценивать не как подкуп, а как искупление своей вины, то есть возмещение морального и материального вреда.

«Я не знаю, примут ли родственники финансовую помощь от Ефремова, потому что я с ними не знаком, их интересы не представляю. Лучше, конечно, у них спросить. Но если убрать эмоции, то я бы это назвал возмещением морального и материального вреда. Тогда на эти вопросы можно посмотреть по-другому. Здесь я Ефремовым согласен, что он не кого-то покупает, а, наверно, искупает свою вину. Здесь он очень четко об этом сказал», — подчеркнул юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал адвокат Александр Добровинский об отношении родных погибшего к «извинениям» Ефремова, подразумевая под этим какую-либо помощь со стороны артиста, устроившего смертельное ДТП.