Лучше, чем Бузова? Супруга Дмитрия Тарасова удивила фанатов отношением к свекрови

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Виктория Андреева
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Анастасия Костенко публично обратилась к Ольге Александровне по особому случаю.

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Фото, видео: Instagram @kostenko.94

Тема:
Ольга Бузова

В семье известного футболиста Дмитрия Тарасова 13 июня особенный день — именины мамы спортсмена Ольги Александровны. С самого утра поздравить женщину спешат как близкие люди, так и коллеги Тарасова. Не осталась в стороне и супруга Дмитрия — Анастасия Костенко. Несмотря на то, что ее обращение было кратким, запомнится оно, кажется, надолго.

Звезда выложила в Instagram трогательное фото с любимой свекровью и подписала его так, что у пользователей сети не возникло сомнений: между этими людьми особая, духовная связь.

«С днем рождения, мамуль! Самое главное — это здоровье. А все остальное обязательно будет и есть!» — нежно обратилась к Тарасовой Костенко.

Instagram @kostenko.94

Как отмечают многие, к предыдущей супруге сына — певице и телеведущей Ольге Бузовой — Ольга Александровна относилась не так благосклонно. Так, например, узнав, что причиной распада яркого союза стали измены Дмитрия, его мама не встала на сторону невестки. Напротив, всячески покрывала наследника, пишет «7дней.ru».

Ранее 5-tv.ru показал интимные фото супруги Дмитрия Тарасова из роддома.

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