Плагиат мелодии для хита с Олей Бузовой влетит Насте Кудри в копеечку
Исполненная девушками песня «Нам будет жарко» набрала в соцсетях миллионы просмотров, однако у мелодии нашелся настоящий автор.
Фото, видео: Instagram @nastyakudry; Youtube / kudry
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Алексея Парфенова, известного как Dj Tivoli, о защите исключительного права, и обязал представителей певицы Анастасии Кудри выплатить автору музыки компенсацию в размере 546 840 рублей. Кроме того, артистка должна покрыть все судебные издержки и расходы на проведенную музыкальную экспертизу.
Петербургский композитор потратил немало усилий, времени и денег, что доказать свою правоту, пишет KP.RU. Он по обыкновению размещал свое творчество в сети, чтобы потенциальные заказчики могли ознакомиться с его композициями.
В 2017 году, после выхода песни Ольги Бузовой и Насти Кудри «Нам будет жарко» Алексей с удивлением для себя заметил, что в основе лежит написанная им ранее мелодия. Это исполнение поп-дивами быстро стало хитом, однако с Парфеновым никто не связывался и не собирался делиться с ним гонорарами.
Тогда мужчина сам вышел на представителей артисток. Выяснилось, что права на «Нам будет жарко» принадлежат именно Насте. Те предложили обойтись без судебной тяжбы, но все время откладывали решение вопроса о компенсации, а потом и вовсе исчезли. Парфенову ничего не оставалось, как обратиться в суд. Но и здесь его ждал сюрприз — певица стала отрицать его причастность к написанию мелодии.
В итоге была проведена музыкальная экспертиза, которая и доказала правоту Dj Tivoli.
Ранее группу Little Big из Петербурга обвинили в плагиате треков The Black Eyed Peas.
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