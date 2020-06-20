Барецкий заявил, что выпивал с Ефремовым в день смертельного ДТП

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Карина Бернтгольц
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Адвокат актера прокомментировал заявление шоумена, которое тот сделал накануне.

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Фото, видео: Instagram @stas_bareckiy

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал заявление шоумена и музыканта Стаса Барецкого о том, что он выпивал вместе со звездой в день смертельного ДТП и якобы даже ехал с ним в машине.

Как отметил правозащитник, все эти сведения не соответствуют действительности. Юрист считает, что высказывание шоумена — просто пиар.

«Оно не соответствует действительности. Ефремов в машине был один», — подчеркнул Пашаев в интервью РИА Новости.

Как писал 5-tv.ru, Михаил Ефремов устроил страшное ДТП на Смоленской площади 8 июня. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, в который въехал через двойную сплошную джип артиста. Спустя четыре дня Ефремов записал обращение к родным погибшего, в котором принес свои извинения и выразил готовность помочь материально. Он подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить вину. Также актер отметил, что вопреки подозрениям, он не намерен добиваться более мягкого наказания для себя. Родственники погибшего Сергея Захарова, как писал 5-tv.ru, не приняли извинений и отказались от компенсаций.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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