Барецкий заявил, что выпивал с Ефремовым в день смертельного ДТП
Адвокат актера прокомментировал заявление шоумена, которое тот сделал накануне.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: Instagram @stas_bareckiy
Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал заявление шоумена и музыканта Стаса Барецкого о том, что он выпивал вместе со звездой в день смертельного ДТП и якобы даже ехал с ним в машине.
Как отметил правозащитник, все эти сведения не соответствуют действительности. Юрист считает, что высказывание шоумена — просто пиар.
«Оно не соответствует действительности. Ефремов в машине был один», — подчеркнул Пашаев в интервью РИА Новости.
Как писал 5-tv.ru, Михаил Ефремов устроил страшное ДТП на Смоленской площади 8 июня. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, в который въехал через двойную сплошную джип артиста.
- 19 июн
- Адвокат о неких визитерах к матери погибшего Захарова: «Пытались всучить деньги»
- 19 июн
- Адвокат Ефремова обнародовал запись разговора с братом погибшего в ДТП Захарова
- 19 июн
- Какие цели преследует дочь Ефремова, стремящаяся признать мать недееспособной?
- 19 июн
- Алкоголизм и тяжелые заболевания: дочь Ефремова намерена взять опеку над экс-супругой актера
- 19 июн
- «Люди, остановитесь!» — Домогаров объяснил свой пост по итогам ДТП с Ефремовым
- 19 июн
- В Госдуме предложили установить отбойники на Садовом кольце после ДТП с Ефремовым
- 19 июн
- «Чудовищное моральное состояние»: Цискаридзе рассказал, что переживает Ефремов
- 19 июн
- Александр Домогаров заявил о нежелании выходить на сцену из-за Ефремова
- 18 июн
- «Хотят набить цену» — юрист Ефремова об отказе семьи Захарова от компенсации
- 18 июн
- Родственники жертвы ДТП с Ефремовым снова отказались от компенсации
Читайте также
72%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?