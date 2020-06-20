Барецкий заявил, что выпивал с Ефремовым в день смертельного ДТП

Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал заявление шоумена и музыканта Стаса Барецкого о том, что он выпивал вместе со звездой в день смертельного ДТП и якобы даже ехал с ним в машине.

Как отметил правозащитник, все эти сведения не соответствуют действительности. Юрист считает, что высказывание шоумена — просто пиар.

«Оно не соответствует действительности. Ефремов в машине был один», — подчеркнул Пашаев в интервью РИА Новости.