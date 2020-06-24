«Чудовищное испытание»: Ангелина Вовк о пережитой клинической смерти

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Виктория Андреева
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Прославленная телеведущая рассказала, что стало причиной внезапной комы.

«Чудовищное испытание»: Ангелина Вовк о пережитой клинической смерти

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Народная артистка России, теле- и радиоведущая Ангелина Вовк призналась: однажды она едва не умерла в результате тяжелой операции. При этом спасти ее помогло настоящее чудо.

В интервью Борису Корчевникову звезда рассказала, что печальный инцидент произошел в период замужества с Геннадием Чертовым. Однако какой именно это был год — уточнять не стала. По словам Вовк, в роковой день она, как обычно, приехала на съемки передачи «Голубой огонек», где внезапно почувствовала себя хуже. Телеведущей тут же вызвали скорую помощь. Осмотрев звезду, медики приняли решение об экстренной госпитализации.

Как выяснилось, причиной ужасного самочувствия стала внематочная беременность Ангелины Вовк, о которой та и не догадывалась. Но ситуация была уже столь запущенной, что хирурги решили действовать, даже не дождавшись наркоза.

«За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов», — с ужасом рассказала Вовк в эфире передачи «Судьба человека».

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Телеведущая отметила, что назвать свое исцеление иначе, как чудом, просто не может. Поскольку там же, в больнице, у нее развилась и серьезная пневмония. Звезде даже требовалось срочное переливание крови. Далее — Вовк перевели в другую клинику, где она провела еще порядка нескольких месяцев, восстанавливая здоровье.

«Это было чудовищное испытание, которое не пожелаешь никому. Была и клиническая смерть. Я мучилась очень серьезно и вдруг мне стало так хорошо… Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди — коридор, по которому я лечу. Потом я услышала крик мамы и врача…» — вспоминала артистка, описывая чудесное возвращение к жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Легкоступова едва не умерла при родах.

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