Хроника подвигов 20 городов, получивших звание «Город трудовой доблести»

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Президент России Владимир Путин подпишет указ о присвоении званий в ближайшее время.

Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Награды Победы

Почетное звание «Город трудовой доблести» получат сразу 20 городов России. Президент поддержал всенародное решение. Во время войны в этих городах бесперебойно производили военную и гражданскую продукцию. Люди проявляли личное мужество.

В ближайшее время первые 20 городов получат официальный статус. Владимир Путин обещал скоро подписать все документы. Обращения остальных претендентов рассмотрят до конца года.

Корреспондент Виктор Синеок собрал хронику трудовых подвигов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходил отбор претендентов на звание «Города трудовой доблести».

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