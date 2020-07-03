Хроника подвигов 20 городов, получивших звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин подпишет указ о присвоении званий в ближайшее время.
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Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru
Почетное звание «Город трудовой доблести» получат сразу 20 городов России. Президент поддержал всенародное решение. Во время войны в этих городах бесперебойно производили военную и гражданскую продукцию. Люди проявляли личное мужество.
В ближайшее время первые 20 городов получат официальный статус. Владимир Путин обещал скоро подписать все документы. Обращения остальных претендентов рассмотрят до конца года.
Корреспондент Виктор Синеок собрал хронику трудовых подвигов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходил отбор претендентов на звание «Города трудовой доблести».
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