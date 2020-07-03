Хроника подвигов 20 городов, получивших звание «Город трудовой доблести»

Почетное звание «Город трудовой доблести» получат сразу 20 городов России. Президент поддержал всенародное решение. Во время войны в этих городах бесперебойно производили военную и гражданскую продукцию. Люди проявляли личное мужество.

В ближайшее время первые 20 городов получат официальный статус. Владимир Путин обещал скоро подписать все документы. Обращения остальных претендентов рассмотрят до конца года.

Корреспондент Виктор Синеок собрал хронику трудовых подвигов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходил отбор претендентов на звание «Города трудовой доблести».