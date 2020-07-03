Тысячи людей остались без света в Красноярском крае из-за шторма

Порядка 14 тысяч жителей Курагинского района Красноярского края остались без света из-за разгула стихии. Ветер и дождь повредили крыши, заборы и опоры линий электропередач, в результате чего тысячи домов оказались без электричества. Как сообщается на сайте главного управления регионального МЧС, по предварительным данным, люди в результате шторма не пострадали.

Под отключение света попали 11 населенных пунктов, девять из них остались полностью без электричества, когда оно возобновится — пока неизвестно.