Тысячи людей остались без света в Красноярском крае из-за шторма

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Карина Бернтгольц
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Ветер и дождь повредили крыши и опоры линий электропередач в регионе.

Тысячи людей остались без света в Красноярском крае из-за шторма

Фото: ТАСС / Алексей Андронов

Тема:
Погода

Порядка 14 тысяч жителей Курагинского района Красноярского края остались без света из-за разгула стихии. Ветер и дождь повредили крыши, заборы и опоры линий электропередач, в результате чего тысячи домов оказались без электричества. Как сообщается на сайте главного управления регионального МЧС, по предварительным данным, люди в результате шторма не пострадали.

Под отключение света попали 11 населенных пунктов, девять из них остались полностью без электричества, когда оно возобновится — пока неизвестно.

Тема:
Погода
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