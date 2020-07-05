Там ковалась Победа: Памятные истории «Городов трудовой доблести»
Почетное звание получили 20 российских городов, сыгравших решающую роль в победе над фашистскими захватчиками.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Фото, видео: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС, 5-tv.ru
Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении 20 российским городам почетного звания «Город трудовой доблести». Среди них — Ярославль, Боровичи, Иваново, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Омск, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Челябинск, Новокузнецк, Новосибирск и Иркутск. Именно там ковалась победа в Великой Отечественной войне.
Тот же Барнаул принял у себя 100 заводов и фабрик, из них 24 — общесоюзного значения. Ижевск был единственным городом в СССР, где выпускали все виды стрелкового оружия, которые на тот момент производила наша страна. Боровичи, что в Новгородской области, стал городом-госпиталем. А в Нижнем Новгороде, тогда Горьком, собирали каждый третий танк Т-34. Инициатива награждать города почетным званием принадлежит президенту, который посчитал необходимым увековечить подвиг тружеников тыла. Об этом он еще раз напомнил на заседании оргкомитета Победа в четверг.
«И сегодня поражает то, как люди решали задачи столь немыслимой сложности, работали на пределе человеческих возможностей. Много примеров, когда не только рабочие, но и руководители предприятий, и министры умирали там, в грязи, умирали, когда перевозили и ставили предприятия на новом месте. Сумели переместить на тысячи километров в глубь страны целые отрасли народного хозяйства, за один‑два месяца буквально с колес в чистом поле запустить стратегически важные производства», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Присвоение почетного звания стало настоящим праздником для городов теперь уже трудовой доблести. А во многих населенных пунктах устроили салют.
Ранее 5-tv.ru рассказывал. что салюты в честь «Городов трудовой доблести» прогремели в 20 городах России.
- 3 июл
- Хроника подвигов 20 городов, получивших звание «Город трудовой доблести»
- 5 мая
- Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью Победы
- 13 мар
- Потерянная медаль спустя годы вернулась в семью героя-фронтовика
- 13 янв
- Музейщик признался, что подделал подпись вдовы актера Пуговкина при приеме вещей
- 8 мая
- Награды Победы: Медаль «За оборону Сталинграда» — видео
- 7 мая
- Награды Победы: Медаль «Партизану Отечественной войны» — видео
- 6 мая
- Награды Победы: Орден Отечественной войны — видео
- 5 мая
- Награды Победы: Орден Суворова — видео
- 4 мая
- Награды Победы: Медаль «За оборону Одессы» — видео
- 3 мая
- Награды Победы: Медаль «За оборону Севастополя» — видео
Читайте также
82%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?