Там ковалась Победа: Памятные истории «Городов трудовой доблести»

Эфирная новость 14

Почетное звание получили 20 российских городов, сыгравших решающую роль в победе над фашистскими захватчиками.

Фото, видео: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Награды Победы

Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении 20 российским городам почетного звания «Город трудовой доблести». Среди них — Ярославль, Боровичи, Иваново, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Омск, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Челябинск, Новокузнецк, Новосибирск и Иркутск. Именно там ковалась победа в Великой Отечественной войне.

Тот же Барнаул принял у себя 100 заводов и фабрик, из них 24 — общесоюзного значения. Ижевск был единственным городом в СССР, где выпускали все виды стрелкового оружия, которые на тот момент производила наша страна. Боровичи, что в Новгородской области, стал городом-госпиталем. А в Нижнем Новгороде, тогда Горьком, собирали каждый третий танк Т-34. Инициатива награждать города почетным званием принадлежит президенту, который посчитал необходимым увековечить подвиг тружеников тыла. Об этом он еще раз напомнил на заседании оргкомитета Победа в четверг.

«И сегодня поражает то, как люди решали задачи столь немыслимой сложности, работали на пределе человеческих возможностей. Много примеров, когда не только рабочие, но и руководители предприятий, и министры умирали там, в грязи, умирали, когда перевозили и ставили предприятия на новом месте. Сумели переместить на тысячи километров в глубь страны целые отрасли народного хозяйства, за один‑два месяца буквально с колес в чистом поле запустить стратегически важные производства», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Присвоение почетного звания стало настоящим праздником для городов теперь уже трудовой доблести. А во многих населенных пунктах устроили салют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал. что салюты в честь «Городов трудовой доблести» прогремели в 20 городах России.

Тема:
Награды Победы
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Хроника подвигов 20 городов, получивших звание «Город трудовой доблести»
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4 мая
Награды Победы: Медаль «За оборону Одессы» — видео
3 мая
Награды Победы: Медаль «За оборону Севастополя» — видео

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