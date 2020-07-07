Из-за крупных пожаров режим ЧС объявлен в шести районах Дагестана
В большинстве случаев возникновения ЧП виноваты любители шашлыков.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonathan Alcorn; 5-tv.ru
Леса уже полыхают в Дагестане — сразу в шести районах республики объявлен режим ЧС. На борьбу с пожарами брошена авиация.
Похожая ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке.
В большинстве случаев виноваты местные жители, любители шашлыков. Беспечность в пожароопасный сезон приводит к ужасающим последствиям. Мурад Магомедов побывал в адском пекле.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как серьезный пожар уничтожил восемь машин в Петербурге.
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