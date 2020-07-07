Из-за крупных пожаров режим ЧС объявлен в шести районах Дагестана

Леса уже полыхают в Дагестане — сразу в шести районах республики объявлен режим ЧС. На борьбу с пожарами брошена авиация.

Похожая ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке.



В большинстве случаев виноваты местные жители, любители шашлыков. Беспечность в пожароопасный сезон приводит к ужасающим последствиям. Мурад Магомедов побывал в адском пекле.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как серьезный пожар уничтожил восемь машин в Петербурге.