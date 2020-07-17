Апокалипсис? Кейптаун утонул в морской пене, а дети лепят из нее «снежки» — видео
Необычное природное явление продолжает череду капризов погоды по всему миру в 2020 году.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jan Tepass, Instagram / @iamtattoochrissie, Twitter / @@ForcesOfTheLeft, @@Taaaaaahirah, @@ezaap
На прибрежные районы столицы Южно-Африканская Республики — Кейптауна — обрушилась густая морская пена. Необычное
природное явление продолжает череду капризов погоды по всему миру в 2020 году.
Пену разнесло по улицам элитного городского района Си-Пойнт. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры, на которых хорошо виден разгул стихии. Несмотря на то, что катаклизм серьезно напугал часть местных жителей, другие пришли от происходящего в полный восторг. Особенно «пенные» тротуары понравились детям, которые придумали свою игру и начали лепить из пены что-то похожее на снежки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водяной смерч в июне очевидцы сняли на видео в американском штате Алабама. На юг США обрушился тропический шторм «Кристобаль», который сформировался в Мексиканском заливе.
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