Апокалипсис? Кейптаун утонул в морской пене, а дети лепят из нее «снежки» — видео

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Карина Бернтгольц
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Необычное природное явление продолжает череду капризов погоды по всему миру в 2020 году.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Jan Tepass, Instagram / @iamtattoochrissie, Twitter / @@ForcesOfTheLeft, @@Taaaaaahirah, @@ezaap

Тема:
Погода

На прибрежные районы столицы Южно-Африканская Республики — Кейптауна — обрушилась густая морская пена. Необычное
природное явление продолжает череду капризов погоды по всему миру в 2020 году.

Пену разнесло по улицам элитного городского района Си-Пойнт. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры, на которых хорошо виден разгул стихии. Несмотря на то, что катаклизм серьезно напугал часть местных жителей, другие пришли от происходящего в полный восторг. Особенно «пенные» тротуары понравились детям, которые придумали свою игру и начали лепить из пены что-то похожее на снежки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водяной смерч в июне очевидцы сняли на видео в американском штате Алабама. На юг США обрушился тропический шторм «Кристобаль», который сформировался в Мексиканском заливе.

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