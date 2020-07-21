Видео: смерч в Сочи разрушил пляж в Олимпийском парке

Смерч неожиданно обрушился на Сочи и разрушил пляж в Олимпийском парке. На видео, опубликованных очевидцами в социальной сети Instagram, видно, как вихрь разрушает постройки и уносит в воздух беседку и лежаки.

Очевидцы отмечают, что смерч пришел неожиданно. Буквально в считанные минуты поднялся сильный ветер, а после напором воды с прибрежной территории снесло все вещи и постройки. В частности, на опубликованных видео можно увидеть беседку, которую вихрь уносит в небо.

В администрации города СМИ подтвердили, что смерч вышел на пляж в Имеретинской низменности. Сведений о пострадавших пока нет.

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