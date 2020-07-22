Аномальная жара, ливни и град: В каких регионах России разгулялась стихия
Желтый уровень погодной опасности объявлен сразу в нескольких субъектах РФ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Аномальную жару синоптики обещают на Урале, в Республике Коми и Архангельской области. В некоторых регионах воздух прогреется до 33-х, что выше климатической нормы на сразу на 14 градусов.
Желтый уровень погодной опасности объявлен сегодня в Москве, Башкирии, Новгородской области и Красноярском крае. В ближайшие часы там ожидают мощные ливни и град.
Удар стихии уже пережила Карачаево-Черкессия. Там ураганный ветер повредил линии электропередачи и крыши домов. Повалены сотни деревьев. Шторм накрыл сразу пять населенных пунктов. Энергетики до сих пор восстанавливают электроснабжение.
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