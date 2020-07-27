В Гидрометцентре рассказали о жаркой пятидневке конца июля
В то же время главный метеоролог страны Роман Вильфанд предупредил о понижении температуры в последний день месяца.
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Фото, видео: EPA / YURI KOCHETKOV
Последние пять дней июля традиционно станут самой теплой пятидневкой года. Об этом рассказал в интервью 5-tv.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В частности, в Москве в это время наблюдаются высокие температуры. А если быть предельно точным, то 31 июля. Но и 1 августа тоже. Они делят между собой рекордное значение», — указал эксперт.
При этом главный метеоролог страны уточнил, что речь идет об усредненных значениях. Каждый год преподносит свои погодные особенности. Так, в этом году 31 июля произойдет понижение температуры. Самый высокий температурный фон в течение последней пятидневки текущего месяца отметится 29 июля. В среду в столице ожидается около 28-29 градусов. А в некоторых регионах Подмосковья температура воздуха приблизится к 30-градусной отметке.
«Затем 31 июля за счет вторжения холодных воздушных масс с Гренландского моря произойдет понижение на шесть-семь градусов. Это будет означать, что температурный фон будет около нормы, может, на один градус ниже многолетних значений», — добавил Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Гидрометцентре предупредили об «опасном солнце» в ряде регионов России.
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