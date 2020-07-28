Опасная геомагнитная буря обрушится на Землю 28 июля
Специалисты предупреждают — особенно внимательно стоит отнестись к своему здоровью метеочувствительных людей.
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Фото, видео: ТАСС / Kirsty O'Connor, 5-tv.ru
Помимо непогоды россиян ожидает еще и сильная геомагнитная буря. По данным Физического института Российской академии наук, в течение двух дней возможен сбой в работе электронных устройств и средств связи.
У людей могут обостриться хронические заболевания. Также многие сегодня могут ощутить упадок сил и апатию. Это уже вторая магнитная буря за последние две недели. Предыдущая также считалась очень сильной и длилась два дня.
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