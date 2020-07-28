Опасная геомагнитная буря обрушится на Землю 28 июля

Помимо непогоды россиян ожидает еще и сильная геомагнитная буря. По данным Физического института Российской академии наук, в течение двух дней возможен сбой в работе электронных устройств и средств связи.

У людей могут обостриться хронические заболевания. Также многие сегодня могут ощутить упадок сил и апатию. Это уже вторая магнитная буря за последние две недели. Предыдущая также считалась очень сильной и длилась два дня.