Зачем поливальные машины моют асфальт в ливень? — рассказал эксперт Смольного

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Светлана Александрова
Эксклюзив 61

Кадры поливающей и без того залитые водой улицы выкладывают в сеть озадаченные горожане.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, Instagram

Тема:
Погода

Озадаченные пользователи соцсетей делятся друг с другом странными кадрами работающих в проливной дождь на городских улицах поливальных машин. Однако, как объяснили 5-tv.ru в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, это отнюдь не глупость дорожных служб и не бесполезное «осваивание бюджета». Наоборот, они поступают как рачительные хозяйки.

«Мытье дорог после и во время дождя сильно облегчает работу дорожникам. Возникает эффект примерно такой же, как с мытьем посуды. Ведь общеизвестно, что остатки пищи проще удалить, если замочить посуду заранее, именно так поступают хорошие хозяйки. Точно так же делают и работники дорожных служб», — рассказал пресс-секретарь ведомства Сергей Касаткин.

По его словам, в сухую погоду грязь прилипает к пористой поверхности асфальта и, чтобы ее отскрести, нужно потратить много усилий. Во время дождя она естественным образом размокает и легко убирается с проезжей части водяными струями поливальных машин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Санкт-Петербург уходит под воду из-за сильного ливня — машины не едут, а почти плывут по улицам.

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