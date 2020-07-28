Зачем поливальные машины моют асфальт в ливень? — рассказал эксперт Смольного
Кадры поливающей и без того залитые водой улицы выкладывают в сеть озадаченные горожане.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, Instagram
Озадаченные пользователи соцсетей делятся друг с другом странными кадрами работающих в проливной дождь на городских улицах поливальных машин. Однако, как объяснили 5-tv.ru в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, это отнюдь не глупость дорожных служб и не бесполезное «осваивание бюджета». Наоборот, они поступают как рачительные хозяйки.
«Мытье дорог после и во время дождя сильно облегчает работу дорожникам. Возникает эффект примерно такой же, как с мытьем посуды. Ведь общеизвестно, что остатки пищи проще удалить, если замочить посуду заранее, именно так поступают хорошие хозяйки. Точно так же делают и работники дорожных служб», — рассказал пресс-секретарь ведомства Сергей Касаткин.
По его словам, в сухую погоду грязь прилипает к пористой поверхности асфальта и, чтобы ее отскрести, нужно потратить много усилий. Во время дождя она естественным образом размокает и легко убирается с проезжей части водяными струями поливальных машин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Санкт-Петербург уходит под воду из-за сильного ливня — машины не едут, а почти плывут по улицам.
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