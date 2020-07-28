Петербург едва не последовал за Атлантидой: на город обрушился мощный ливень с грозой

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В настоящий момент, говорят синоптики, на Северную столицу надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет большие перемены в погоде.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Юг России приходит в себя после мощного урагана. Непогода за считанные минуты уничтожила урожай на Ставрополье, в Адыгее и Краснодарском крае. На Кавказе град нарушил работу электростанции.

Ливень накануне затопил Москву, а сегодня гроза и проливной дождь обрушились на Петербург. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков узнал о последствиях разгула стихии в Северной столице. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, зачем поливальные машины моют асфальт в ливень. Кадры поливающей и без того залитые водой улицы выкладывают в сеть озадаченные горожане.

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