Петербург едва не последовал за Атлантидой: на город обрушился мощный ливень с грозой

Юг России приходит в себя после мощного урагана. Непогода за считанные минуты уничтожила урожай на Ставрополье, в Адыгее и Краснодарском крае. На Кавказе град нарушил работу электростанции.

Ливень накануне затопил Москву, а сегодня гроза и проливной дождь обрушились на Петербург. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков узнал о последствиях разгула стихии в Северной столице. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, зачем поливальные машины моют асфальт в ливень. Кадры поливающей и без того залитые водой улицы выкладывают в сеть озадаченные горожане.