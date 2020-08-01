Жене расчлененного рэпера Картрайта Марине Кохал продлили срок задержания

Смольнинский районный суд Петербурга пока не арестовал Марину Кохал — жену расчлененного Александра Юшко, который более известен под псевдонимом Энди Картрайт. Женщине продлили срок задержания на 72 часа. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов о продлении срока задержания, чтобы защитники могли собрать документы о личности обвиняемой. Следователь и прокурор не возражали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 31 июля прошел допрос Марины Кохал по уголовному делу об убийстве, которое возбудил Следственный комитет. Изначально супруга Энди Картрайта проходила в качестве свидетеля. Однако, после ее статус изменился на «обвиняемую». По данным следствия, Кохал умышленно убила, а после расчленила тело супруга Александра Юшко, чтобы скрыть следы преступления. Однако способ убийства пока не установлен.

В суде также отметили — следствие настаивает на том, что нигде не работающую Кохал нужно отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое. Более того, у нее нет постоянной регистрации и она может оказать давление на свидетелей, а также скрыться от следствия. По данным пресс-службы Смольнинского районного суда, жена рэпера не признала вину в убийстве, однако источники 5-tv.ru эти сведения опровергают.

О смерти известного участника Versus Battle стало известно 30 июля. В квартире на Невском проспекте в Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли расчлененное тело музыканта, разложенное по пакетам.

Жена Энди Картрайта рассказала, что ее муж скончался от сердечного приступа после передозировки накротиков. Однако пока, по имеющейся информации, следов запрещенных веществ обнаружено не было. Чтобы «спасти репутацию» супруга, Марина Кохал расчленила его тело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в квартире, где было найдено тело Картрайта был проведен следственный эксперимент с участием обвиняемой в его убийстве супругой Мариной Кохал. Тем временем адвокат Марины Кохал рассказала, что будет с останками расчлененного рэпера Картрайта.