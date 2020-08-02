Когда вернется лето в европейскую часть России?

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Алина Потёмкина
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Роман Вильфанд рассказал, где в стране на следующей неделе будет очень жарко.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Лето не ушло с приходом своего последнего месяца из европейской части России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, следующая неделя, с 3 по 9 августа, будет теплой. Воздух прогреется до 30 градусов, а уже со среды в некоторых регионах термометры будут показывать на пару градусов выше нормы.

«Тепло возвращается. Со среды температура будет выше нормы на один-два градуса, а в четверг — уже на три градуса выше нормы. Это касается почти всей европейской территории страны. <…> Настоящая летняя погода придет», — сказал Вильфанд.

Исключение составят только Астраханская и Волгоградская области, а также восток Ставрополья. Там тепло будет на пару градусов ниже нормы. В столице 25-30-градусное тепло сохранится всю неделю, а также с понедельника дожди пойдут на спад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жара спровоцировала грозы с ливнями в десятках городов России.

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